Россиянам рассказали, как оказать первую помощь человеку с инфарктом

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Кардиолог ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова рассказала, как помочь человеку, у которого случился инфаркт, пока не приехала скорая помощь. Об этом пишет "Лента.ру".

Врач предупредила, что риск сердечного приступа возрастает во время новогодних праздников, поскольку люди начинают злоупотреблять алкоголем и часто допускают переедания.

По словам эксперта, симптомами инфаркта являются боль и жжение в области грудной клетки. Кроме того, боль может отдавать в нижнюю челюсть и плечо, отметила Мартынова.

"При подозрении на инфаркт необходимо сразу вызвать врача и оказать больному первую помощь, цель которой увеличить приток кислорода, снизить нагрузку на сердце и снять сосудистые спазмы", – сказала врач.

Кардиолог обратила внимание на то, что боль при сердечном приступе может длиться от 20 минут до нескольких часов.

Пока человек ждет приезда скорой помощи, ему следует находиться в положении полусидя, чтобы ноги были ниже головы, объяснила Мартынова. Если приступ настиг человека на улице, ему нужно помочь добраться до твердой поверхности, это может быть скамейка. Ноги должны быть согнуты в коленях, подчеркнула специалист.

Врач сделала акцент на том, что в момент инфаркта необходимо как можно скорее избавиться от тесной одежды. Если пострадавший находится в помещении, нужно открыть окно. Непрямой массаж сердца проводится в том случае, если у пострадавшего нарушились дыхание и пульс.

Мартынова отметила, что человеку с инфарктом можно дать нитроглицерин, поскольку он сможет расширить сосуды. Однако препарат нельзя давать людям с пониженным давлением. Во время приступа можно выпить аспирин.

"Если человек почувствовал характерные для инфаркта симптомы, находясь дома один, первым делом ему необходимо успокоиться и прекратить любую физическую активность. Затем вызвать скорую помощь, заблаговременно открыв входную дверь", – резюмировала она.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин перечислил продукты, которые негативно влияют на здоровье сердца и провоцируют рост атеросклеротических бляшек. В список вошли картофель фри, колбасы, сосиски, мучные изделия, сахар, красное мясо и пережаренная пища.

Специалист пояснил, что все вышеперечисленные продукты способствуют риску развития инфаркта и инсульта.

По его словам, наиболее опасными являются продукты, которые содержат трансжиры. Эти вредные вещества образуются в процессе гидрогенизации, при котором жидкие растительные жиры превращаются в твердые.

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