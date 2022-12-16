08:31Общество
Диетолог назвал продукты, снижающие риск сердечного приступа
Фото: depositphotos/Nitrub
Регулярное употребление определенных продуктов поможет поддержать здоровье сердца и снизить вероятность приступа, рассказал Москве 24 врач-диетолог Михаил Гинзбург.
В день специалист советует употреблять хотя бы две порции кисломолочных продуктов, к примеру, кефира. Также в рационе обязательно должны быть овощи, фрукты, ягоды, зелень и орехи, отметил врач.
По его словам, такие продукты помогут улучшить состав липидов крови и снизят воспаление сосудистой стенки.
"Еще они уменьшают вероятность тромбообразования и разрушения атеросклеротической бляшки – так называемых, окклюзионных эмболических нарушений. Они проявляются нарушением кровоснабжения жизненно важных органов или их участков, таких как участок сердца или мозга, с последующим их омертвением, то есть развитием инфаркта или инсульта", – пояснил Гинзбург.
Ранее врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин перечислил продукты, которые негативно влияют на здоровье сердца и провоцируют рост атеросклеротических бляшек. В список вошли картофель фри, колбасы, сосиски, мучные изделия, сахар, красное мясо и пережаренная пища.
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