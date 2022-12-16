Диетолог назвал продукты, снижающие риск сердечного приступа

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Регулярное употребление определенных продуктов поможет поддержать здоровье сердца и снизить вероятность приступа, рассказал Москве 24 врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В день специалист советует употреблять хотя бы две порции кисломолочных продуктов, к примеру, кефира. Также в рационе обязательно должны быть овощи, фрукты, ягоды, зелень и орехи, отметил врач.



Михаил Гинзбург врач-диетолог Чтобы было меньше сердечных заболеваний и, соответственно, приступов, необходимо есть больше морской рыбы, желательно жирной. Также надо есть больше грубых круп вроде гречки или овсянки, грубого хлеба.

По его словам, такие продукты помогут улучшить состав липидов крови и снизят воспаление сосудистой стенки.

"Еще они уменьшают вероятность тромбообразования и разрушения атеросклеротической бляшки – так называемых, окклюзионных эмболических нарушений. Они проявляются нарушением кровоснабжения жизненно важных органов или их участков, таких как участок сердца или мозга, с последующим их омертвением, то есть развитием инфаркта или инсульта", – пояснил Гинзбург.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин перечислил продукты, которые негативно влияют на здоровье сердца и провоцируют рост атеросклеротических бляшек. В список вошли картофель фри, колбасы, сосиски, мучные изделия, сахар, красное мясо и пережаренная пища.

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