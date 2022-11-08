Врач развеял мифы россиян о холестерине

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Врач-кардиолог Егор Новиков рассказал о самых популярных мифах о холестерине и прокомментировал их основания, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Так, некоторые считают, что холестерин невозможно побороть, если он дошел до тех или иных значений. По словам Новикова, это является домыслом, с веществом вполне можно работать. Он рекомендовал чаще сдавать анализы, чтобы выявить проблему на ранней стадии.

Специалист отметил, что холестерин не является абсолютным злом. Подобное вещество необходимо организму для ряда важнейших задач. Например, холестерин помогает вырабатывать гормоны и клетки. Кроме того, высокий уровень "хорошего" холестерина способен снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач также опроверг домыслы о том, что повышенный холестерин можно распознать по внешним признакам. По его словам, человек может даже не догадываться о проблеме. Бывают ситуации, когда болезнь обнаруживают в результате инфаркта или инсульта.

Эксперт рекомендовал для поддержания нужного уровня холестерина в крови отдавать предпочтение продуктам с большим количество клетчатки. Это могут быть бобы, авокадо и орехи.

Ранее нутрициолог Ольга Панова рассказала, что майонеза, колбасу, сало, яица и кофе можно употреблять без вреда для здоровья в определенных дозировках. По словам эксперта, любая пища в большом количестве представляет собой проблему.



"Доктор 24": мифы о холестерине

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