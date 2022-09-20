Врач предупредила, в каких случаях вредно пить молоко

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Терапевт, диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала, в каких случаях молоко вредно для организма. Об этом сообщает "Газета.ру".
"В поджелудочной железе имеется фермент лактаза, который расщепляет лактозу (это молочный сахар) до глюкозы и галактозы. И далее глюкоза и галактоза, соответственно, всасываются в наш кишечник без каких-либо негативных последствий для организма", – объяснила специалист.
Однако, как отметила врач, у некоторых взрослых фермент лактазы со временем может исчезнуть, или его активность заметно снижается. Тогда после употребления молока у человека могут возникнуть вздутие и урчание в животе.
В таких случаях Тихомирова рекомендовала найти альтернативу – безлактозное молоко. Или полностью убрать напиток из рациона.
Терапевт сделала акцент на том, что никаких других ограничений для употребления молока нет. Если организм хорошо переносит этот продукт, то взрослый человек может пить его постоянно.
"Молоко – это идеальный продукт, в котором содержится молочный углевод, полезный молочный легкоусвояемый жир и полезный белок, которые являются идеальным и безопасным питанием для взрослого организма", – резюмировала она.
Ранее врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала о вреде молочных коктейлей. По ее словам, молочные коктейли имеют высокую калорийность, содержат много сахара, что способствует набору лишних килограммов и развитию инсулинорезистентности.
Перечисленные факторы могут стать причиной диабета, а также кардиологических заболеваний и инфарктов, предупредила диетолог.
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