Врач назвала губительные сочетания продуктов и лекарств

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Употребление ряда продуктов вместе с лекарствами может оказаться опасным для жизни и здоровья человека. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина.

По ее словам, все лекарства, попадая в организм, взаимодействуют с продуктами, которые мы едим. Например, кислые фруктовые и овощные соки снижают действие антибиотиков, антисекреторных средств, а также препаратов против опухолей и с содержанием железа.

Во время приема антикоагулянтов (их назначают для профилактики и лечения тромбозов) нельзя пить клюквенный сок. В препаратах часто содержатся антиоксиданты, которые нарушают действие главного компонента, а это может привести к кровотечению, объяснила врач.





Ирина Калинина врач-эндокринолог, диетолог Лекарства, снижающие свертываемость крови, нежелательно употреблять с продуктами, богатыми витамином К. В первую очередь это огурцы, соя, фасоль и зеленые листья салата, капусты, шпината, крапивы.

Дело в том, что действие антикоагулянтов основано на подавлении синтеза витамина К. Если в организме его будет много, лечебный эффект препарата ослабнет.

"Кроме того, антикоагулянты, а также антибиотики и мочегонные лекарства не стоит запивать молоком. Образующиеся при таком взаимодействии реакции могут снижать всасываемость перечисленных лекарственных средств. Иногда значительно – до 80%", – предупредила терапевт.

Также она отметила, что молочные продукты, чай, кофе, орехи, пшеничный хлеб и пшенная каша снижают активность препаратов с содержанием железа.





Ирина Калинина врач-эндокринолог, диетолог При лечении антибиотиками из группы тетрациклинов из меню надо исключить копчености. Иначе есть риск образования канцерогенных соединений – нитрозаминов.

При этом если в составе антибиотика есть левомицетин, важно придерживаться высокобелковой диеты. Потому как этот препарат ухудшает усвоение белков, а при их дефиците может развиться апластическая анемия (заболевание кроветворной системы).

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что грейпфрут и его сок противопоказаны при приеме гипотензивных и других препаратов, которые часто пьют пожилые люди. В результате этого может даже развиться сердечная недостаточность.