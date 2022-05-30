Эксперт рассказала, как проверить подлинность лекарства

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Заведующая отделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела Любовь Стольникова рассказала Москве 24, что одним из способов проверить подлинность лекарства является бесплатное мобильное приложение национальной системы "Честный знак". Чтобы авторизоваться, достаточно указать номер телефона, на который придет СМС с кодом. Он активирует доступ к единой системе мониторинга.

Для того чтобы проверить препарат, надо найти на его упаковке код маркировки. Обычно его шифруют в графическом виде: QR или DataMatrix. Далее следует открыть приложение, нажать на серую кнопку сканера, расположенную внизу экрана посередине, и навести экран на код.



Любовь Стольникова заведующая отделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела Качественный товар программа найдет в системе маркировки. На экране появится сообщение об этом, а также основная информация о лекарстве. Если же нет, то препарат, возможно, является контрафактом. Сообщить об этом в контрольные органы также можно через приложение.

При этом надо учитывать, что систему маркировки в России запустили только с 1 июля 2020 года. Лекарства, которые были произведены до этой даты, не были занесены в базу данных. Кроме этого, маркировка не распространяется на БАДы и приобретенные за границей товары.

Еще один способ проверить легальность – сайт Росздравнадзора. Для этого надо зайти в раздел "Сервисы", а затем в поисковую систему "Сведения о лекарственных средствах, вводимых в гражданский оборот в РФ".



Любовь Стольникова заведующая отделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела В строке поиска наберите один из параметров лекарства, например торговое наименование, номер серии или название производителя. Можно также воспользоваться расширенным поиском, и внесите все основные параметры. Если система найдет препарат, значит, он официально зарегистрирован производителем.

Также на сайте Россдравнадзора есть список лекарственных средств, изъятых из обращения. С помощью сервиса можно проверить, не числится ли препарат в списке забракованных из-за несоответствия качеству.

Эксперт напомнила, что поддельное лекарство могут также выдавать внешние признаки, поэтому важно обращать внимание на то, как упакован препарат. Печать на пачке должна быть качественная, неблеклая, чтобы все знаки и надписи было хорошо видно. Также необходимо сверить основные данные на упаковке и блистере (флаконе) – у них должны совпадать срок годности, дата выпуска и серия.

Кроме того, следует сразу убедиться, что внутри упаковки есть оригинальная инструкция, а не отсканированная. Однако БАДы могут продаваться и без отдельного вкладыша, тогда вся информация будет размещаться только на упаковке.

Ранее главный клинический фармаколог столичного департамента здравоохранения Марина Журавлева рекомендовала внимательно следить за сроком годности лекарств в домашней аптечке и правилами их хранения. По ее словам, срок годности препаратов, как правило, не превышает 2–3 года, а прием просроченной продукции может оказать негативное воздействие на организм.