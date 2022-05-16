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Эксперт напомнила о правилах хранения лекарств в домашних условиях

Важные условия: как хранить лекарства, чтобы они не испортились раньше срока
общество

Лекарства имеют сложный химический состав, который способен меняться под воздействием разных факторов. При нарушении условий хранения препараты могут стать не только бесполезными, но и опасными для здоровья. Чтобы этого избежать, надо соблюдать определенные правила. Подробнее – в материале Москвы 24.

Помните о датах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После покупки любого лекарства специалисты советуют открыть инструкцию к нему и посмотреть, сколько времени осталось до окончания срока годности. Здесь важно обратить внимание на то, что у любых медикаментов есть два варианта хранения: в закрытой и в открытой форме.

"После вскрытия упаковки на препарат действует кислород, который способен вызывать окисление многих его соединений. Из-за этого срок годности лекарства может значительно сокращаться. Например, мази после вскрытия тюбика обычно хранятся полгода, а глазные и ушные капли – всего 3–4 недели", – предупредила заведующая отделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела Любовь Стольникова.

Чтобы отслеживать срок годности лекарств, их лучше хранить только в оригинальной упаковке вместе с инструкцией. На ней же можно сразу написать день вскрытия препарата.

Хранить таблетки просто в блистере – плохая идея. На такой упаковке тоже указывают срок годности, но он бледный и легко может стереться. Еще хуже – отрезать от блистера или переливать жидкие лекарственные средства в другую емкость.
Любовь Стольникова
завотделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела

Не стоит забывать, что срок годности есть и у таких аптечных товаров, как одноразовые шприцы, бинты, вата, пластыри, стерильные салфетки и так далее.

Следите за температурой

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Еще один важный пункт в инструкции к лекарству – условия хранения. Его часто игнорируют, а между тем препаратом, который лежал в неположенном месте, можно даже отравиться.

"Если в инструкции написано "хранить при комнатной температуре", это значит – от 15 до 25 градусов. Летом, когда дома жарко и нет кондиционера, такие лекарства допустимо положить в дверцу холодильника", – пояснила эксперт.

Под прохладным подразумевается место, температурный режим которого составляет от 8 до 15 градусов. Препараты с такими условиями хранения также можно держать на дверце холодильника.

"Хранить в холодном месте" означает температуру от 2 до 8 градусов. Часто таким препаратам комфортно на средней полке холодильника. Однако холодильники бывают разные, возможно, в вашем подходящая температура будет на других полках.
Любовь Стольникова
завотделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела

Чего точно не стоит делать, так это держать лекарства рядом с морозильной камерой, а тем более внутри нее. При замораживании препараты способны кардинально менять свои свойства.

Прячьте от солнца

Фото: depositphotos/Farion_O

Многие лекарства также боятся прямых солнечных лучей. Под воздействием ультрафиолета в таких препаратах могут произойти химические реакции, принимать их станет небезопасно.

"Если в инструкции написано "хранить в темном месте", лекарство лучше убрать в шкафчик с непрозрачными дверцами или в темный контейнер. Ни в коем случае нельзя оставлять такие лекарства на подоконнике", – предупредила Стольникова.

Таблетки и порошки хорошо впитывают воду и от этого портятся. В целом, если в инструкции указано "хранить в сухом месте", значит, влажность не должна быть выше 60%. Поэтому держать такие лекарства в ванной комнате, на кухне или балконе не рекомендуется.

Высушенные лекарственные растения тоже портятся из-за влажности. Их следует хранить либо в оригинальной упаковке, либо в хлопчатобумажных мешочках. В полиэтиленовых пакетах или стеклянных банках сушеные травы могут отсыреть и испортиться.
Любовь Стольникова
завотделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела

Кто-то любит держать лекарства в автомобиле, но делать этого также не стоит. Температурный режим в машине постоянно меняется: часто в салоне бывает влажно, а если оставить препараты на панелях у окна, есть риск, что на них повлияет солнечный свет. Кроме того, важно помнить, что любые лекарства необходимо убирать туда, где до них не доберутся дети и животные.

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Трошина Любовь

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