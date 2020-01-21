Врач рассказал, почему лекарства могут быть смертельно опасными

Не секрет, что самолечение может привести к различным осложнениям болезней. А на днях в России был зафиксирован трагический случай: девушка скончалась из-за передозировки парацетамола. Врач-токсиколог Алексей Водовозов рассказал Москве 24, почему лекарства могут быть смертельно опасными и как уберечься от осложнений.

Почему нужно читать инструкцию

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Врач-токсиколог Алексей Водовозов пояснил Москве 24, что абсолютно любое лекарство обоюдоострое: у него есть не только прямое действие, но также побочные эффекты.

"Люди не всегда читают инструкции к лекарствам. Обычно вынимают инструкцию и сразу выбрасывают, но там собрана информация, которая получена во всем мире по итогам не только клинических исследований, но и наблюдения. То есть, когда препарат вышел на рынок, за ним продолжает смотреть компания производитель. Если появляются какие-то неописанные побочные эффекты, производители обязаны включать это в инструкцию", – пояснил специалист.





Алексей Водовозов врач-токсиколог Все, что там есть, – и совместимость с другими препаратами, и передозировка, и раздел "принимать с осторожностью", – очень важно.

"Поэтому мы используем лекарства просто как меньшее зло для того, чтобы побороть болезнь. Обязательно нужно выполнять все предписания, не превышать рекомендуемую суточную дозу и уж точно смотреть раздел в инструкции, при каких состояниях препарат нужно принимать с осторожностью. И обязательно проконсультироваться с врачом", – добавил Водовозов.

Почему опасен парацетамол

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Парацетамол обычно назначают как анальгетик с противовоспалительными свойствами и жаропонижающее. При этом лекарство воздействует на печень. По словам специалиста, при приеме парацетамола до 15 процентов вещества превращается в токсичный компонент.





Алексей Водовозов врач-токсиколог Если мы посмотрим на инструкцию к парацетамолу, то мы увидим, что перенесенный гепатит B, например, либо будет противопоказанием, либо будет в разделе "принимать с осторожностью".

"У здоровых людей есть антидот, вырабатываемый печенью. Но если работа печени нарушена, то нарушена и работа детоксицирующих систем. Получается, что собственная защита у человека рушится. Токсичный компонент парацетамола, который в норме был бы обеззаражен, у людей с фиброзом или циррозом печени, с перенесенными гепатитами он превращается в яд", – подчеркнул врач-токсиколог.

Какие лекарства нельзя употреблять бесконтрольно

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Водовозов пояснил, что смертельно опасным считается даже такое популярное средство, как аспирин. По его словам, если препаратом сбивать температуру при вирусной инфекции, например при кори или краснухе, особенно у молодых людей до 15–18 лет, то есть достаточно высокий шанс получить серьезное поражение печени – синдром Рейе.



"Синдром Рейе – это болезнь с одновременным поражением и печени, и головного мозга. Достаточно тяжелая ситуация, именно поэтому аспирин в нашей стране запрещен к использованию детям до 15 лет, а в некоторых странах – и до 18 лет", – заключил специалист.