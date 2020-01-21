Врач рассказал, почему лекарства могут быть смертельно опасными

Не секрет, что самолечение может привести к различным осложнениям болезней. А на днях в России был зафиксирован трагический случай: девушка скончалась из-за передозировки парацетамола. Врач-токсиколог Алексей Водовозов рассказал Москве 24, почему лекарства могут быть смертельно опасными и как уберечься от осложнений.
Почему нужно читать инструкцию
Врач-токсиколог Алексей Водовозов пояснил Москве 24, что абсолютно любое лекарство обоюдоострое: у него есть не только прямое действие, но также побочные эффекты.
"Люди не всегда читают инструкции к лекарствам. Обычно вынимают инструкцию и сразу выбрасывают, но там собрана информация, которая получена во всем мире по итогам не только клинических исследований, но и наблюдения. То есть, когда препарат вышел на рынок, за ним продолжает смотреть компания производитель. Если появляются какие-то неописанные побочные эффекты, производители обязаны включать это в инструкцию", – пояснил специалист.
"Поэтому мы используем лекарства просто как меньшее зло для того, чтобы побороть болезнь. Обязательно нужно выполнять все предписания, не превышать рекомендуемую суточную дозу и уж точно смотреть раздел в инструкции, при каких состояниях препарат нужно принимать с осторожностью. И обязательно проконсультироваться с врачом", – добавил Водовозов.
Почему опасен парацетамол
Парацетамол обычно назначают как анальгетик с противовоспалительными свойствами и жаропонижающее. При этом лекарство воздействует на печень. По словам специалиста, при приеме парацетамола до 15 процентов вещества превращается в токсичный компонент.
"У здоровых людей есть антидот, вырабатываемый печенью. Но если работа печени нарушена, то нарушена и работа детоксицирующих систем. Получается, что собственная защита у человека рушится. Токсичный компонент парацетамола, который в норме был бы обеззаражен, у людей с фиброзом или циррозом печени, с перенесенными гепатитами он превращается в яд", – подчеркнул врач-токсиколог.
Какие лекарства нельзя употреблять бесконтрольно
Водовозов пояснил, что смертельно опасным считается даже такое популярное средство, как аспирин. По его словам, если препаратом сбивать температуру при вирусной инфекции, например при кори или краснухе, особенно у молодых людей до 15–18 лет, то есть достаточно высокий шанс получить серьезное поражение печени – синдром Рейе.
"Синдром Рейе – это болезнь с одновременным поражением и печени, и головного мозга. Достаточно тяжелая ситуация, именно поэтому аспирин в нашей стране запрещен к использованию детям до 15 лет, а в некоторых странах – и до 18 лет", – заключил специалист.