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Происшествия

11:53

Девушка скончалась из-за передозировки парацетамола в Бурятии

происшествия медицина

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жительница Бурятии умерла из-за передозировки парацетамола. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам медиков, 24-летняя девушка придерживалась строгой диеты и потеряла за месяц около десяти килограммов. Резкое похудение нарушило работу ферментной системы печени.

Кроме того, она принимала парацетамол, однако делала это в больших дозах. При передозировке лекарство поражает печень и вызывает тяжелейшие последствия. Девушка принимала по две таблетки три раза в день. При этом уже 1,5 таблетки считаются токсичной дозой.

Специалисты напомнили, что любое лекарство является ядом, вопрос только в дозе. "Поэтому тщательнее нужно относится к приему лекарственных препаратов, меньше верить рекламе и больше доверять медикам", – подчеркнули врачи.

Ранее сообщалось, что ученые из России создали препарат, который в ближайшей перспективе позволит полностью излечивать пациентов от хронического гепатита В. Лекарство разработали сотрудники Института эпидемиологии.

В декабре минувшего года ученые из Курчатовского института разработали лекарство от рака в груди в виде инъекции. Лекарство в виде инъекции снизит частоту рецидивов рака молочной железы.

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