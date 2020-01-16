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Политика

08:53

В Совфеде поддержали отмену уголовного наказания для врачей за утрату лекарств

власть политика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Совфеде поддержали отмену уголовной ответственности для медработников за неумышленную утрату наркотических и психотропных лекарств. Об этом Агентству "Москва" сообщил член комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяна Кусайко.

Она отметила, что из-за риска оказаться под уголовным преследованием врачи в некоторых случаях предпочитают вообще не назначать обезболивающие тем, кто в них нуждается.

"Любая утрата ампулы лекарственного наркотического или псхихотропного препарата, будь то повреждение или утеря, вела к уголовному делу. Медработник, сталкивающийся в своей профессиональной практике с такими лекарствами, сразу оказывается в поле зрения правоохранительных органов", – сказала Кусайко.

По ее словам, изменения нужны в законе, так как речь идет именно о тех случаях, когда утрата препаратов не связана с их умышленным выведением.

Ранее Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство и освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

Речь идет о ситуациях, не связанных с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты. Также до 1 апреля должны быть представлены предложения о включении закупок медицинских изделий в перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла.

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