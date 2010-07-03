Принят закон об уголовной ответственности за препятствование медработнику

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Госдума приняла закон, направленный на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья медицинских работников, передает Агентство "Москва".
Документ предполагает ужесточение уголовной ответственности за умышленное причинение легкого или тяжкого вреда здоровью, а также угрозу убийством лицу в связи с его служебной деятельностью.
Также принят закон о штрафах за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Документом устанавливается административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности медработника по оказанию помощи, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.
Кроме того, ужесточается административная ответственность за непредоставление преимущества в движении транспорту с надписями и обозначениями, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. За это нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.
Ранее глава Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков предлагал приравнять врачей к полиции и обеспечить "тревожной кнопкой".
Он пояснил, что за нападение на полицейского предусмотрена уголовная ответственность, а у сотрудников экстренных служб нет дополнительной юридической защиты.
Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль считает, что законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей скорой помощи не защищает медработников. По его словам, поправки предусматривают наказание нарушителя, только если врачу помешают оказать медпомощь и для пациента в этом случае наступят последствия в виде тяжелого вреда здоровью либо смерть.
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