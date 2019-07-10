Нужны ли тюремные сроки за непропуск машины скорой помощи

Госдума приняла во втором чтении 10 июля пакет законопроектов, ужесточающий наказание за создание помех в работе врачей. Для нарушителей, не пропустивших машину скорой помощи или как-либо воспрепятствовавших доступу докторов к пациенту, предусмотрены наказания от штрафов до реальных тюремных сроков. Разбираемся, зачем нужны нововведения.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Суть нововведений

Поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях разработали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В 2017 году законопроекты были внесены в нижнюю палату парламента. Их поддержали Верховный суд и Правительство РФ.





Вячеслав Володин председатель Госдумы Законопроекты были разработаны депутатами ГД после нескольких резонансных и трагических случаев... Мы вышли на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи.

В соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, за отказ уступить дорогу машине скорой помощи предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года. Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф 500 рублей или лишение прав на один–три месяца. Если кто-то нападал на медиков или еще как-либо мешал им помочь пациенту, но это не повлекло за собой серьезных последствий, то виновного смогут оштрафовать на сумму от четырех до пяти тысяч рублей.

А поправки в Уголовный кодекс РФ предусматривают следующее: если из-за воспрепятствования действиям врачей здоровью пациента был причинен тяжкий вред, то нарушителя могут лишить свободы на срок до двух лет. В случае, если из-за помех человек умер, то виновного могут приговорить к четырехлетнему тюремному заключению. Сюда же относятся и трагические последствия непропуска кареты скорой помощи.

Хулиганы и лихачи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко сообщил Москве 24, что считает новые законопроекты "полезными и нужными".





Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре В последние три-четыре года участились нападения на врачей. Мы пытались приравнять медиков к полицейским, представляющим власть. Ведь врачи скорой не по собственной инициативе куда-то отправляются, а едут по вызову оказать экстренную помощь. Время доезда – важный фактор. Считаю, что тех, кто мешает проехать или оказать помощь, надо наказывать.

При этом он полагает, что реальных тюремных сроков будет не так много – только "в самых злостных" случаях. В основном, по его мнению, нарушителей будут штрафовать.

В свою очередь, врач линейной выездной бригады Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Тимофей Козлов назвал нововведения "своевременными".





Тимофей Козлов врач скорой помощи Количество нападений на сотрудников скорой помощи растет с каждым годом, но реально на проблему обратили внимание пару лет назад. Все время, пока идет обсуждение, меньше нападать не стали. Кто-то пытается привлечь обидчика к ответственности и подает в суд. К сожалению, правоохранительные органы вяло реагируют на подобные обращения.

Козлов надеется, что новые законопроекты "смогут кардинально решить эту ситуацию". В то же время, по его словам, проблема непропуска машины скорой помощи больше характерна для регионов. "В Москве 90 процентов водителей нас пропускают, лишь редкие хулиганы пытаются подрезать или нарочно останавливаются перед нами. За годы, что я работаю, подобных ситуаций было всего несколько. К счастью, несмотря на помехи, к больному мы все равно успевали", – рассказал врач.

Что касается нападений на врачей скорой помощи, Тимофею Козлову повезло с комплекцией. "Я достаточно крупный мужчина, как и мой фельдшер. Поэтому я ни разу не попадал в ситуации, угрожавшие моему здоровью. Как правило, после устного предупреждения вся прыть у хулиганов быстро пропадала", – заключил он.

Печальная статистика

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Объясняя необходимость изменений в законодательстве, авторы нововведений привели в пояснительных записках печальную статистику. Так, согласно данным Минздрава, только в 2016 году медработники 1 226 раз подвергались нападению.

А в 2017 году на Камчатке водитель легковушки отказалась пропустить во дворе дома карету скорой помощи, которая спешила на вызов. Разъехаться удалось только после прибытия вызванного фельдшерами наряда полиции. Когда врачи наконец добрались до пациента, им оставалось только констатировать его смерть. Тогда и появилась идея ужесточить ответственность за перекрытие проезда машинам оперативных служб.

Спустя несколько дней, в том же 2017 году, в Санкт-Петербурге дорогая иномарка заблокировала санитарный автомобиль во дворе жилого дома, карета как раз возвращалась с вызова и везла на экстренную госпитализацию пожилую женщину. Автохам пропустил скорую, только когда медики позвонили в полицию.

Авторы законопроектов также рассказали об опыте других стран. Самые суровые штрафы предусмотрены в Сингапуре: там за непропуск машины оперативных служб водитель должен будет заплатить пять тысяч местных долларов – около 208 тысяч рублей. Его также могут посадить на полгода в тюрьму.

В Канаде и Америке автомобилисты должны прижаться вправо и обязательно остановить машину, а на широких дорогах организовать "коридор" между крайней левой и следующей за ней полосой. В той же Канаде и Израиле водители спецмашин вправе таранить гражданский транспорт, если это необходимо.