Законопроект о защите медиков принят во втором чтении

Госдума во втором чтении приняла законопроект об обеспечении гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья медработников, сообщает Агентство "Москва".
Документ предполагает ужесточение уголовной ответственности за умышленное причинение легкого или тяжкого вреда здоровью, а также угрозу убийством лицу в связи с его служебной деятельностью.
Также уголовную ответственность предлагается ввести за воспрепятствование деятельности медработника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти пациента.
Кроме того, предполагается усилить административную ответственность за непредоставление преимущества на дорогах скорой помощи. Штраф может составить от трех до пяти тысяч рублей, возможно также лишение прав на срок от трех месяцев до одного года.
Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф в 500 рублей или лишение прав на один–три месяца.
Ранее глава Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков предложил приравнять врачей к полиции и обеспечить "тревожной кнопкой".
Он пояснил, что за нападение на сотрудника полиции предусмотрена уголовная ответственность, при этом сотрудники экстренных служб не имеют дополнительной юридической защиты.
Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль, в свою очередь, заявил, что законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей скорой помощи не защищает медработников.
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