В Подмосковье проверяют информацию о полицейском, не уступившем дорогу скорой помощи

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковное МВД проводит проверку информации о том, что сотрудник полиции в Воскресенском районе не уступил проезд машине скорой помощи. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Агентство "Москва".

Ранее в интернете появилось видео, на котором белый внедорожник встал на пути проезда автомобиля скорой помощи с включенными спецсигналами в поселке Белоозерский. Интернет-пользователи сообщили, что нарушителем оказался местный участковый уполномоченный полиции.

На прошлой неделе в Москве задержали мужчину, который угрожал водителю скорой помощи травматическим пистолетом. В момент конфликта нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

