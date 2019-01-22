Угрожавшего пистолетом водителю скорой помощи задержали в столице

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал водителю скорой помощи травматическим пистолетом. Инцидент произошел около дома номер 18 на улице Краснодарская, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Как уточняется, конфликт произошел между двумя водителями, один из которых был за рулем скорой помощи.

"Его оппонент начал угрожать пневматическим пистолетом, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. После выяснения обстоятельств конфликта будет принято процессуальное решение", – сказал собеседник агентства.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, задержанный в момент конфликта был в состоянии алкогольного опьянения.