Что грозит медикам, проигнорировавшим лежавшего на полу ресторана мужчину

Фото: vk.com/odi_city

Накануне в Сети был опубликован видеоролик, на котором в ресторане KFC у входа лежит человек, видимо, без сознания. В нескольких метрах от него обедают трое медиков в красной форме с надписью "Скорая помощь", после чего уходят, не обращая внимания на лежащего мужчину.

Находившийся в это время в кафе Михаил наблюдал эту ситуацию лично и рассказал порталу Москва 24 свою версию событий. "Когда я пришел, там сидела компания выпивающих мужчин, в которой и был тот мужик. Он лег спать на пол. Бригада не могла этого увидеть, потому что он был за углом, а они просто заехали перекусить. Какая-то женщина попросила сотрудников KFC убрать пьяного. Скорая посмотрела туда, поняв, что он пьян, они продолжили есть", – рассказывает Михаил.



Ролик, снятый очевидцем в одинцовском ресторане

По его словам, позже мужчину привели в чувство. "Сотрудники и собутыльники подняли того мужика, он разговаривал, но был "в дым". Его посадили за стол и держали друзья. В той ситуации, в принципе, всем находящимся было понятно, что мужику не плохо, а очень даже хорошо", – пояснил очевидец.

Главный врач подмосковной станции скорой помощи (ГБУЗ МО "МОССМП") Олег Какурин прокомментировал порталу Москва 24 этот инцидент.

"Сообщаем, что вызов к неизвестному мужчине принят диспетчером Одинцовского подразделения МОССМП 15 января в 1:09. Прибывшей бригадой пациент был осмотрен на месте, выставлен диагноз: Алкогольная интоксикация. Пациент был доставлен в приемное отделение Одинцовской ЦРБ, госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. 16 января переведен в терапевтическое отделение в удовлетворительном состоянии, которое покинул самостоятельно в тот же день", – пояснил Какурин.

По его словам, на видео нет работников областной скорой помощи.

"Медицинские работники в красной фирменной форме, запечатленные на видео, не являются сотрудниками государственного учреждения здравоохранения Московской области "МОССМП". Штатная форма сотрудников МОССМП синего цвета. Однако, вне зависимости от принадлежности медицинских работников к государственной или частной системе здравоохранения, недопустима ситуация отказа в оказании медицинской помощи", – подчеркнул Какурин.

Согласно закону, врачи обязаны оказать помощь человеку, даже если находятся на обеденном перерыве или едут на вызов. Руководитель Московского филиала Центра медицинского права Андрей Карпенко поясняет, что эта обязанность зафиксирована законом.

"Увидев человека, которому явно требуется медицинская помощь, любой работник бригады обязан эту помощь оказать. Если, не дай бог, имело место неоказание помощи, и пациент умер, тогда, конечно, возбуждается уголовное дело. Есть такая статья 124 УК РФ "Неоказание помощи больному" с соответствующими санкциями. Все зависит от последствий, от социальной опасности деяния. Если все обошлось, то, может быть, удастся избежать возбуждения уголовного дела. Но дисциплинарные последствия в любом случае последуют", – пояснил эксперт.

При этом Карпенко уверяет, что врачи скорых имеют огромный опыт в определении пьяных, и им достаточно беглого осмотра.

"Сначала, конечно, нужно убедиться, что эта помощь действительно требуется. Может, мужчина уже так отпраздновал, что ему уже хорошо. Врачи это прекрасно видят. В таком случае они вправе передать информацию сотрудникам полиции, либо администрации заведения, если мужчина находится на территории ресторана", – объясняет специалист.

На видео из Одинцова, вероятно, попали врачи коммерческой скорой помощи, но, по словам Карпенко, закон не различает бюджетных и частных докторов. "Обязанности врачей коммерческой и муниципальной медицины никак не отличаются. У нас все врачи приносят то, что в простонародье называется "Клятва Гиппократа". На самом деле она называется "Клятва врача", и это юридически значимое деяние. Врач, принося эту клятву, берет обязанность соблюдать все необходимые стандарты, и готов понести ответственность вне зависимости от сферы, где он работает", – говорит Карпенко.

В Следственном комитете сообщили, что проверяют инцидент, запечатленный на видео в кафе в Одинцове. Следователям предстоит установить личности медиков, мужчины и очевидцев.