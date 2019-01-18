СК проверяет инцидент с проигнорировавшими лежащего мужчину врачами

Следователи начали проверку после появления видеоролика из кафе в Одинцове, на котором сотрудники скорой помощи едят, не обращая внимание на лежащего на полу мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
По словам старшего помощника главы ведомства Ольги Врадий, на кадрах видно, что на полу в кафе лежал мужчина, предположительно, без сознания. Сотрудники скорой в это время продолжали есть и не оказывали ему помощи. "В конце ролика врачи также прошли мимо мужчины, не обратив на него никакого внимания", – цитирует Врадий Агентство "Москва".
СК начал проверку обстоятельств этого инцидента. Следователям предстоит установить личности медиков, мужчины и очевидцев.
Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин заявил, что врачи, которые попали на видео в кафе, не являются их сотрудниками. По словам главврача, диспетчер Одинцовского подразделения МОССМП принял вызов к неизвестному мужчине в 01:09 15 января. Прибыв на место, бригада медиков осмотрела пациента и поставила диагноз – алкогольная интоксикация. После этого мужчину госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ, а 16 января он самостоятельно покинул больницу, добавил Какурин.
"Медицинские работники в красной фирменной форме, запечатленные на видео, не являются сотрудниками государственного учреждения здравоохранения Московской области "МОССМП", – подчеркнул главврач. Он уточнил, что штатная форма сотрудников МОССМП – не красного, а синего цвета. Тем не менее он назвал подобное отношение недопустимым, "вне зависимости от принадлежности медицинских работников к государственной или частной системе здравоохранения".
Поведение врачей в одинцовском кафе шокировало очевидцев
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