Врачей освободят от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачей освободят от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Поручение правительству РФ внести изменения в законодательство дал Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Речь идет о ситуациях, не связанных с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты. Доложить об исполнении поручения правительство должно до 15 апреля.

Также правительству поручено до 1 апреля представить предложения о включении закупок медицинских изделий в перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла.

До 1 июля медорганизация и федеральные учреждения медико-социальной экспертизы должны наладить обмен документами при направлении людей на освидетельствование.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что подписал поручение о выделении до 22 миллионов рублей на закупку иностранных лекарств для тяжело больных детей. Речь идет в том числе о "Фризиуме".