Врач рассказала, что должно быть в дачной аптечке

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Врач и консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова рассказала, что должно быть в дачной аптечке.

Она подчеркнула, что на дачу нужно взять растворы для обработки ран и ссадин.

"Возьмите с собой пенку от ожогов, спрей от укусов насекомых и охлаждающую мазь после укусов", – рассказала Серебренникова в беседе с "Газетой.ру".

Врач рекомендовала также взять антигистаминные препараты, жаропонижающие, адсорбенты и градусник. В аптечке на всякий случай должны присутствовать препараты для пониженного давления и тонометр.

Если в семье есть питомцы, нужно уделить внимание и их здоровью. Серебренникова посоветовала взять для них противоклещевые ошейники.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам в период майских праздников обязательно иметь в аптечке средство для регидратации, активированный уголь, антигистаминные препараты и лекарства от отравления. Также специалист рекомендовал взять пластыри, бинты и зеленку на случай травм, а также средство от ожогов.

