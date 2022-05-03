Терапевт рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам в период майских праздников обязательно иметь в аптечке средство для регидратации, активированный уголь, антигистаминные препараты и лекарства от отравления.

"Должно быть средство для регидратации. Это набор солей в пакетиках, который позволяет, если человека вдруг начало сильно рвать или у него понос, вернуть электролиты обратно в организм", – отмечает специалист.

По словам врача, потеря электролитов может стать для человека мучением. "Он испытывает слабость, боль в мышцах, его крутит, мутит. Это от того, что он с рвотой или поносом потерял электролиты. Это должно быть обязательно. Потому что все остальное терпит, а это требует восполнения", – пояснил Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Сейчас еще насекомые проснулись и могут покусать, может появиться аллергия. Поэтому нужны антигистаминные.

Кроме того, важно иметь в аптечке обезболивающие препараты, активированный уголь и средства от отравления, отмечает врач. К этому списку специалист добавляет пластыри, бинты и зеленку на случай травм, а также средство от ожогов.

Ранее главный клинический фармаколог столичного Депздрава Марина Журавлева заявила, что тонометр и термометр обязательно должны присутствовать в домашней аптечке у людей старше 35 лет. Эксперт напомнила, что артериальное давление необходимо контролировать. Если оно повышается, нужно искать причину, способствующую этому.

