Терапевт рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам в период майских праздников обязательно иметь в аптечке средство для регидратации, активированный уголь, антигистаминные препараты и лекарства от отравления.
"Должно быть средство для регидратации. Это набор солей в пакетиках, который позволяет, если человека вдруг начало сильно рвать или у него понос, вернуть электролиты обратно в организм", – отмечает специалист.
По словам врача, потеря электролитов может стать для человека мучением. "Он испытывает слабость, боль в мышцах, его крутит, мутит. Это от того, что он с рвотой или поносом потерял электролиты. Это должно быть обязательно. Потому что все остальное терпит, а это требует восполнения", – пояснил Хухрев.
Кроме того, важно иметь в аптечке обезболивающие препараты, активированный уголь и средства от отравления, отмечает врач. К этому списку специалист добавляет пластыри, бинты и зеленку на случай травм, а также средство от ожогов.
Ранее главный клинический фармаколог столичного Депздрава Марина Журавлева заявила, что тонометр и термометр обязательно должны присутствовать в домашней аптечке у людей старше 35 лет. Эксперт напомнила, что артериальное давление необходимо контролировать. Если оно повышается, нужно искать причину, способствующую этому.
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