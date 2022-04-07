Врач рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
У людей старше 35 лет в домашней аптечке обязательно должны быть тонометр и термометр. Об этом рассказала главный клинический фармаколог столичного Депздрава Марина Журавлева.
По ее словам, людям нужно контролировать артериальное давление, а в случае его повышения необходимо искать этому причину.
"Если у человека в молодом возрасте, например в 25 лет, отмечается повышение артериального давления и он не знает, что у него есть заболевание, то обязательно необходимо проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли какие-то заболевания и причины, которые требуют контроля уровня артериального давления", – цитирует Журавлеву РИА Новости.
Она добавила, что тонометр не требуется людям до 18 лет, если у них нет подтвержденного сердечно-сосудистого заболевания. При этом специалист отметил, что иногда у подростков возникают нарушения тонуса сосудов, когда ребенок быстро растет или у него возникают эмоциональные события, переживания. Однако в таком случае не требуется длительное медикаментозное лечение.
Ранее терапевт стоматологического центра Clinic+ Татьяна Гончарова рассказала, что стоматологи все чаще указывают стресс в качестве причины выпадения зубов. Врач пояснила, что выпадение зубов происходит по двум основным причинам – осложнения кариеса и заболевание пародонта, то есть тканей, удерживающих зуб в его нормальном положении.
"Доктор 24": просроченные лекарства
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