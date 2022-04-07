Диетолог рассказала, помогает ли сок редьки от кашля

В рецептах народной медицины редька занимает особое место. Рассказываем, действительно ли корнеплод помогает от кашля и кому нельзя злоупотреблять этим овощем.



Кладезь витаминов

Многие могут не знать, что к разновидностям редьки относятся не только известные нам черная, зеленая, белая и масличная, но даже дайкон и редис. Не каждый продукт сравнится по пользе с этим уникальным корнеплодом. В состав пикантного овоща входят витамины A, В1, B2, B5, B6, C, Е и PP.

"Редька богата бета-каротином, микро- и макроэлементами – калием, кальцием, магнием, натрием, фосфором и железом. Благодаря такому богатому составу овощ нужно обязательно включать в свой рацион питания в период весеннего гиповитаминоза", – посоветовала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Кроме того, редька – достаточно низкокалорийный продукт, поскольку состоит в основном из воды и клетчатки. Особый вкус ей придают эфирные масла и гликозиды. Именно благодаря этим веществам корнеплод обладает выраженными бактерицидными и противовирусными свойствами.

Плюсы черной редьки

По словам эксперта, особенно полезной считается черная редька. В ней эфирных масел гораздо больше, чем в других разновидностях.

"Черная редька – это природный антибиотик. Ее сок, смешанный с небольшим количеством качественного меда, при приеме внутрь действительно помогает облегчить симптомы кашля", – пояснила врач.

Сок черной редьки благодаря своим выраженным бактерицидным и противовоспалительным свойствам также эффективно помогает лечить ранки, ссадины, снимает воспаление суставов. Его используют и в косметологии для укрепления волос, при гиперпигментации и сухости кожи.



Ольга Лушникова диетолог-терапевт Редька улучшает аппетит, стимулирует выработку желудочного сока и усиливает секрецию желчи. Овощ улучшает желчеотделение, что важно для процесса пищеварения, а также для профилактики желчнокаменной болезни.

Кроме того, этот овощ стимулирует работу кишечника и избавляет от запоров.



Бережем желудок

Редька, как и другие продукты, хороша в меру. В первую очередь она противопоказана при патологии желудочно-кишечного тракта и обострении гастрита.

"Корнеплод нельзя есть при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, так как редька может спровоцировать изжогу и болевые ощущения", – предостерегла врач.

Если вы раньше не увлекались потреблением редьки, то во избежание возникновения неприятных ощущений рекомендуется вводить этот корнеплод в свой рацион постепенно.



Ольга Лушникова диетолог-терапевт Лучше начать с более мягких сортов, содержащих небольшое количество эфирных масел и гликозидов, например с зеленой или белой редьки.

Вкус этих овощей более нейтральный, без выраженной горечи. Когда желудочно-кишечный тракт адаптируется, можно пробовать и черный сорт.

Желательно сочетать корнеплод с другими овощами, например с морковью или корнем сельдерея. Врач советует измельчить их на крупной терке, добавить нарезанный свежий огурец, грецкие орехи и заправить сметаной или любым нерафинированным растительным маслом, например оливковым или конопляным. В блюдо также можно добавить натертое зеленое яблоко.