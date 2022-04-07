Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

09:19

Главная / Истории /

Диетолог рассказала, помогает ли сок редьки от кашля

Хуже горькой редьки: кому противопоказан народный рецепт от кашля
обществоеда

В рецептах народной медицины редька занимает особое место. Рассказываем, действительно ли корнеплод помогает от кашля и кому нельзя злоупотреблять этим овощем.

Кладезь витаминов

Фото: depositphotos/firefox

Многие могут не знать, что к разновидностям редьки относятся не только известные нам черная, зеленая, белая и масличная, но даже дайкон и редис. Не каждый продукт сравнится по пользе с этим уникальным корнеплодом. В состав пикантного овоща входят витамины A, В1, B2, B5, B6, C, Е и PP.

"Редька богата бета-каротином, микро- и макроэлементами – калием, кальцием, магнием, натрием, фосфором и железом. Благодаря такому богатому составу овощ нужно обязательно включать в свой рацион питания в период весеннего гиповитаминоза", – посоветовала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Кроме того, редька – достаточно низкокалорийный продукт, поскольку состоит в основном из воды и клетчатки. Особый вкус ей придают эфирные масла и гликозиды. Именно благодаря этим веществам корнеплод обладает выраженными бактерицидными и противовирусными свойствами.

Плюсы черной редьки

Фото: depositphotos/inxti74

По словам эксперта, особенно полезной считается черная редька. В ней эфирных масел гораздо больше, чем в других разновидностях.

"Черная редька – это природный антибиотик. Ее сок, смешанный с небольшим количеством качественного меда, при приеме внутрь действительно помогает облегчить симптомы кашля", – пояснила врач.

Сок черной редьки благодаря своим выраженным бактерицидным и противовоспалительным свойствам также эффективно помогает лечить ранки, ссадины, снимает воспаление суставов. Его используют и в косметологии для укрепления волос, при гиперпигментации и сухости кожи.

Редька улучшает аппетит, стимулирует выработку желудочного сока и усиливает секрецию желчи. Овощ улучшает желчеотделение, что важно для процесса пищеварения, а также для профилактики желчнокаменной болезни.
Ольга Лушникова
диетолог-терапевт

Кроме того, этот овощ стимулирует работу кишечника и избавляет от запоров.

Бережем желудок

Фото: depositphotos/photographee.eu

Редька, как и другие продукты, хороша в меру. В первую очередь она противопоказана при патологии желудочно-кишечного тракта и обострении гастрита.

"Корнеплод нельзя есть при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, так как редька может спровоцировать изжогу и болевые ощущения", – предостерегла врач.

Если вы раньше не увлекались потреблением редьки, то во избежание возникновения неприятных ощущений рекомендуется вводить этот корнеплод в свой рацион постепенно.

Лучше начать с более мягких сортов, содержащих небольшое количество эфирных масел и гликозидов, например с зеленой или белой редьки.
Ольга Лушникова
диетолог-терапевт

Вкус этих овощей более нейтральный, без выраженной горечи. Когда желудочно-кишечный тракт адаптируется, можно пробовать и черный сорт.

Желательно сочетать корнеплод с другими овощами, например с морковью или корнем сельдерея. Врач советует измельчить их на крупной терке, добавить нарезанный свежий огурец, грецкие орехи и заправить сметаной или любым нерафинированным растительным маслом, например оливковым или конопляным. В блюдо также можно добавить натертое зеленое яблоко.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать