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общество

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Диетолог рассказала о полезных свойствах свеклы

Не только борщ: при каких болезнях помогает свекла
обществоеда

Ни одна хозяйка при приготовлении блюд не обходится без свеклы – важной составляющей популярного борщевого набора. Рассказываем, в чем основная ценность овоща, а также кому лучше исключить его из рациона.

Кладезь витаминов

Фото: depositphotos/belchonock

Свекла – полезный низкокалорийный продукт: в 100 граммах овоща содержится 40 килокалорий. При этом корнеплод считается чемпионом по количеству витаминов и минералов. По словам диетолога-терапевта Ольги Лушниковой, свекла содержит много фолиевой кислоты, которая особенно необходима будущим мамам и тем, кто только планирует беременность.

"Свекла богата витаминами С и группы В. В этом овоще есть железо, марганец, калий, магний, цинк, кальций, натрий, медь и фосфор", – рассказала врач.

По словам эксперта, за счет высокого содержания клетчатки свекла улучшает процесс пищеварения, стимулируя перистальтику кишечника. Тем самым она снижает риск запоров, инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника и дивертикулита (воспаление слепо заканчивающихся выпячиваний стенки кишечника). Витамин C делает корнеплод мощным природным иммуномодулятором.

Свекла хороша для людей с ожирением, атеросклерозом, гипертонией, хронической интоксикацией, атонией кишечника, запорами, нарушениями желчеотделения, болезнями печени и когнитивными нарушениями.
Ольга Лушникова
диетолог-терапевт

Однако при диарее, гипотонии, язвенной болезни желудка и мочекаменной болезни врач не советует злоупотреблять овощем.

Волшебные свойства

Фото: depositphotos/e_mikh

Также в свекле содержится ценное вещество беталаин. Оно способствует детоксикации организма, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Своей яркой окраской овощ обязан именно этому веществу.

"Важно, что беталаин помогает формировать глутатион – наиболее сильный антиоксидант из тех, что производятся организмом человека. Это скорая помощь для клетки. Глутатион всегда готов к нейтрализации агрессивных продуктов и восстановлению организма", – объяснила Лушникова.

Благодаря этому антиоксиданту нейтрализуются токсины – они становятся водорастворимыми и выводятся из организма с мочой.

Антиоксидантные свойства беталаина проявляются за счет способности обезвреживать высокореактивные радикалы, нацеленные на клеточные мембраны.
Ольга Лушникова
диетолог-терапевт

Кроме того, по словам специалиста, беталаин способствует выделению оксида азота, а это один из главных биологических медиаторов, участвующих во многих процессах в организме. Самый важный – обеспечение нормального кровоснабжения всех органов и систем. Этот процесс влияет на сохранение когнитивной функции (ясность мышления, ориентацию в пространстве, способность к обучению, хорошую память), а также позволяет избежать проблем с эрекцией у мужчин.

Ставка на винегрет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свекла – важная составляющая блюд, сохраняющих здоровье, красоту и молодость. Диетолог рекомендует простой детокс-рецепт с использованием корнеплода и других полезных продуктов.

"Возьмите одну сырую свеклу, шесть стеблей сельдерея, зеленое яблоко и огурец. Все ингредиенты надо отжать через овощную соковыжималку, перемешать и сразу выпить", – рассказала Лушникова.

Свежевыжатый свекольный сок обладает более выраженными детоксикационными и антиоксидантными свойствами. Например, он помогает нормализовать артериальное давление при гипертонии. Но людям с пониженным давлением следует быть осторожнее с его употреблением.

В последнее время немало говорится о пользе сырой свеклы. В таком продукте максимально сохранены все витамины и полезные вещества. Гликемический индекс у сырого корнеплода меньше, чем у приготовленного: в процессе термической обработки этот показатель повышается.

Избыточное употребление сырой свеклы может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, например тошноту, изжогу, повышенное газообразование и нарушение стула.
Ольга Лушникова
диетолог-терапевт

Не прошедшая термическую обработку свекла также противопоказана при обострении гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Чтобы сберечь полезные свойства, рекомендуется варить свеклу или запекать методом "альденте" (в переводе с итальянского – "на зубок"), когда корнеплод готовится непродолжительное время.

"При таком способе овощ сохраняет свои важные свойства и является источником устойчивого крахмала, который служит "кормом" для полезных бактерий микробиома кишечника", – добавила эксперт.

Суперполезным блюдом врач считает винегрет из охлажденных отварных овощей: свеклы, картофеля и моркови с добавлением зеленого горошка, огурцов и репчатого лука. Если положить в него слабосоленую селедку, то такой салат будет соответствовать всем принципам меню долгожителя.

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