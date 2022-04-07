Врач предупредила об опасности потери зубов из-за стресса

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Стоматологи все чаще указывают стресс в качестве причины выпадения зубов. Об этом рассказала терапевт стоматологического центра "Clinic+" Татьяна Гончарова в эфире на Пятом канале.

Врач пояснила, что выпадение зубов происходит по двум основным причинам – осложнения кариеса и заболевание пародонта, то есть тканей, удерживающей зуб в его нормальном положении.

По словам эксперта, хронический стресс вызывает соматическую патологию. В частности, на фоне тревожности возникают осложнения вроде бруксизма – патологического скрежетания зубами во сне.

Помимо этого, "заедание" стресса также негативно отражаются на зубах. Гончарова отметила, что увеличение потребления быстроусвояемых углеводов приводит к дефициту минеральных элементов для тканей пародонта.

Ранее член профессионального общества ортодонтов России, кандидат медицинских наук Мария Балакирева отметила, что неправильная чистка может привести и к выпадению зубов.

"Идет оголение коронковой части зуба. Десна убывает за счет того, что образуется камень на зубах. Надо где-то раз в полгода проходить профгигиену у стоматолога, делать ультразвуковую чистку зубов, снимать налет, зубной камень", – пояснила Балакирева.

Она отметила, что пренебрежение подобными процедурами приводит к накоплению зубного налета и камня, что позднее взывает резорбцию костной ткани, провоцирующую выпадение зубов.