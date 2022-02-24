Стоматологи предупредили о вреде неправильной чистки зубов

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Неправильная чистка зубов может привести к кариесу, пародонтиту и повреждениям десен. Об этом Ura.ru рассказал стоматолог, главврач стоматологической клиники Дмитрий Богуславский.

По его словам, к кариесу и болезням пародонта приводят плохо счищенный налет и остатки пищи. При неправильной технике чистки зубов возможны повреждения, способные вызвать рецессию десны.

В свою очередь, член профессионального общества ортодонтов России, кандидат медицинских наук Мария Балакирева отметила, что неправильная чистка может привести и к выпадению зубов.

"Идет оголение коронковой части зуба. Десна убывает за счет того, что образуется камень на зубах. Надо где-то раз в полгода проходить профгигиену у стоматолога, делать ультразвуковую чистку зубов, снимать налет, зубной камень", – пояснила Балакирева.

Она отметила, что пренебрежение подобными процедурами приводит к накоплению зубного налета и камня, что позднее взывает резорбцию костной ткани, провоцирующую выпадение зубов.

Богуславский добавил, что зубную щетку россиянам следует менять исходя из ее состояния, однако служить она должна не более трех месяцев.

"Рекомендуется менять не реже, чем раз в три месяца. Но это зависит от того, как вы чистите. Это индивидуально. Надо щетку оценивать, если она уже потеряла свою форму, щетинки разошлись и она стала не очень функциональна, то ее надо менять", – заключил стоматолог.

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