Стоматолог рассказал о болезни, приводящей к чувствительности зубов

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Врач-стоматолог, главврач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал о болезни, приводящей к чувствительности зубов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, люди нередко испытывают повышенную чувствительность зубов, данная проблема называется гиперестезией. Уточняется, что такой недуг отличает кратковременное возникновение боли при температурном воздействии, а также при соприкосновении с химическими или механическими раздражающими факторами.

Так, подобное заболевание заметно при употреблении холодной воды, кислых, соленых или сладких продуктов питания. Также, отметил эксперт, человек может испытывать неприятные ощущения и во время чистки зубов.

"Чувствительность зубов – это всегда следствие повреждения эмали зуба. Повреждения эмали могут быть разного рода: механическими, химическими и наследственными. Про последние говорят, когда происходит нарушение формирования зубов в зачатке", – пояснил медик.

Стоматолог уточнил, что механические повреждения – это обыкновенные сколы, повреждения кариесом или клиновидный дефект.

"В этих случаях проблема решается постановкой пломбы, а если скол зуба значительный, то это уже показания для восстановления поврежденной ткани виниром или коронкой", – объяснил Антонов.

Химические повреждения могут быть вызваны употреблением продуктов с высоким уровнем кислотности, например цитрусовых в больших количествах. Также данный вид повреждений может произойти и из-за отбеливания, однако зубы без трудностей можно восстановить специальными пастами или гелями.

Стоматолог также рассказал, что сильная чувствительность зубов может быть вызвана парадонтозом.

Неприятные ощущения, которые вызывает гиперестезия, могут продолжаться около 10–30 секунд. По словам эксперта, бывает так, что зуб на некоторое время перестает реагировать на раздражители вообще, наступает своеобразное ослабление заболевания, однако оно само никуда не уходит.

Кроме того, уточнил врач, сильная чувствительность может быть как в одном, так сразу и в нескольких зубах, которые стоят рядом друг с другом. Поэтому чем больше зубов находятся под данным воздействием, тем сильнее будут болезненные ощущения.

Стоматолог предупредил, что гиперестезия также может повлечь за собой и ряд осложнений. В первую очередь это коснется психоэмоциональной сферы. Уточняется, что из-за относительно постоянных неприятных ощущений у человека будет портиться настроение, начнут возникать нервно-психические отклонения, будет присутствовать раздражительность, а также появится постоянный стресс.

Из-за гиперестезии увеличиваются и риски развития желудочно-кишечных проблем. Человек не может полноценно питаться, поэтому у него на этом фоне могут возникнуть гастрит, язва, холецистит и другие проблемы.

Повышенная чувствительность зубов также может стать причиной пульпита. Отмечается, что это проявляется в воспалении внутри зуба. Оно обостряется из-за постоянного раздражения отдаленных нервных волокон.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Екатерина Шаргородская рассказала, чем грозит отсутствие хотя бы одного зуба. Так, она уточнила, что из-за отсутствия даже одного зуба нарушается вся зубочелюстная система. Она подтвердила, что в теории проблемы с зубами могут отразиться на сердце и работе легких. Однако для этого должна быть очень запущенная ситуация, подчеркнула врач.