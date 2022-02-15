Врач рассказал, в какое время дня лучше вести ребенка к стоматологу

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Чтобы отвести ребенка дошкольного возраста к стоматологу, родителям лучше выбирать время в первой половине дня. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал главврач сети стоматологических клиник Full Cycle Dentistry Андрей Опарин.

"Для дошкольников самым лучшим временем посещения врача является первая половина дня. Стоит избегать приема во время дневного сна и поздно вечером – в период 19–21 часа, как бы это ни было удобно родителям", – сказал Опарин.

Он объяснил это особенностями детской нервной системы – к вечеру она уже устает, поэтому прием у врача может закончиться неудачно.

Кроме того, стоматолог рекомендовал, чтобы первый прием ребенка проходил без какого-либо лечения. В это время он познакомится с доктором, освоится в кабинете зубного. Также не следует рассказывать ребенку о своем негативном опыте у стоматолога: это может его напугать.

"У детей очень богатая фантазия, даже если разговор ведется между двумя взрослыми и не направлен на него, он все равно это услышит и нафантазирует ненужного, начнет бояться", – заключил Опарин.

Ранее ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Екатерина Шаргородская рассказала, что отсутствие даже одного зуба ведет к нарушениям всей зубочелюстной системы. В частности, это может привести к неправильному перевариванию пищи, а также к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом и, как следствие, головным болям или глухоте.

