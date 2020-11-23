Ученые выяснили, как победить пародонтит

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Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева приняли участие в разработке метода экспресс-диагностики ранней стадии пародонтита. Результаты исследования опубликовали в журнале Diagnostics.
Ученые отметили, что сейчас основное внимание обращают на изменения окружающих зуб мягких тканей или ротовой жидкости. Однако пародонтит отражается на них уже на поздних стадиях заболевания, с чем часто сталкивались специалисты.
В связи с этим исследователи обратили внимание на структурные изменения в тканях зубов. Для этого ученые применили рамановскую спектроскопию. Она показала такие отклонения, как нарушение водно-минерального обмена или синтеза коллагена.
Исследователи сообщают, что с помощью компактного спектографа можно обнаружить пародонтит на ранних стадиях. При этом не требуется контакта оборудования с тканями зуба. Отмечается, что чувствительность разработанного алгоритма составляет 95,5%.
Впоследствии ученые планируют сконцентрироваться на создании экспресс-прибора неинвазивной диагностики пародонтита для применения его в стоматологической практике.
Сообщается, что данное заболевание является самым распространенным у людей старше 30 лет. Важность ранней диагностики пародонтита, по словам ученых, заключается в том, что именно в этот период болезнь поддается лечению.
Ранее исследователи сообщили, что коронавирусная инфекция может вызвать проблемы с зубами. Отмечается, что некоторые вылечившиеся от COVID-19 столкнулись с их выпадением, а также с болезнью десен.
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