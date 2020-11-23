Ученые заявили, что COVID-19 может стать причиной выпадения зубов

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Американские ученые заявили, что коронавирусная инфекция может вызвать проблемы с зубами, передает "Мир 24".

Исследователи взялись за изучение этого вопроса после жалоб пациентов. Те утверждают, что после перенесенного COVID-19 впервые столкнулись с выпадением зубов и болезнью десен.

Директор Фонда ангиогенеза в штате Массачусетс (США) Уильям Ли утверждает, что такие осложнения могут развиваться из-за нарушения кровообращения. Специалист подчеркнул, что повреждения сосудов из-за коронавируса могут приводить к заболеваниям зубов.

В свою очередь глава отдела некоммерческой сети здравоохранения Northwell Health, доктор Эрик Чоэ-Пена добавил, что COVID-19 может влиять на рецепторы белка ACE2, которые имеются и в ротовой полости. В то же время ученый настаивает на проведении детальных исследований, чтобы убедиться в зависимости выпадения зубов и коронавируса.

Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что коронавирус может быть причиной серьезных заболеваний. Исследователи предположили, что SARS-CoV-2 способен вызывать шизофрению, Паркинсона и Альцгеймера.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн на это заявил, что COVID-19 не может стать причиной развития шизофрении. Однако коронавирус оказывает губительное воздействие на нейроны, считает вирусолог.