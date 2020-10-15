Врачи назвали болезни, возникающие из-за немытых рук

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Немытая кожа рук может стать причиной огромного количества заболеваний, которые можно занести в организм. Среди них стоматит, ротавирус, корь, дизентерия, чесотка, рассказали эксперты во Всемирный день мытья рук, который ежегодно отмечается 15 октября с 2008 года.

Эпидемиолог Ольга Ненастина отметила, что руки необходимо мыть после возвращения домой, пользования туалетом, сморкания или чихания. Кроме этого, пренебрегать водными процедурами для рук не стоит до и после приготовления пищи, также после прикосновения к сырому мясу, мусору или загрязненным емкостям.

"Болезни, которые возникают из-за немытых рук, – это конъюнктивит, стоматит, ротавирус, дизентерия, клебсиеллез, сальмонеллез, гельминтоз и лямблиоз. Все эти недуги можно назвать болезнями немытых рук", – приводит РИА Новости слова Ненастиной.

Она добавила, что мыть руки также необходимо перед приемом каких-либо лекарств, а также после контакта с больным человеком и домашними животными.

В случае если вымыть руки нет возможности, стоит пользоваться антисептиками, считает специалист. По ее словам, они не заменяют мытье, но являются хорошей альтернативой.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина также предостерегла от заражения коронавирусом и другими инфекциями из-за немытых рук. Она порекомендовала пользоваться антисептиками после мытья рук.

Ранее Шилкина отметила, что для здоровья человека большую угрозу несет компьютерная клавиатура в офисе. Она отметила, что на необработанных кнопках могут находиться бактерии, кишечные инфекции и даже коронавирус.

Также специалист по этикету Элеонора Басманова предложила заменить приветственные рукопожатия другими бесконтактными жестами, например полупоклонами, взмахами рук или устными приветствиями. При этом она призвала не воспринимать отказ от рукопожатия за неуважение.

