В Центре Гамалеи оценили рекомендацию брить бороду для профилактики коронавируса

Фото: ТАСС/Mark Baker/AP
Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил рекомендацию сбривать бороду и усы для профилактики коронавируса. По мнению эксперта, так будет удобнее носить защитные маски, сообщает "Газета.ру".
"Это правильная рекомендация, ведь маска защищает нас на 60%, а без бороды прибавляется еще 5%. Но это просто рекомендация, тут каждый человек решает сам. Правда, могу заметить, что без бороды маска плотнее прилегает к лицу", – пояснил эксперт.
Ранее Управление Минюста по Московской области выпустило рекомендации по профилактике коронавируса, предназначенные для адвокатов и нотариусов. Помимо прочего, в них содержалось указание сбривать бороды и усы.
Кроме того, россиянам рассказали, от каких продуктов в период пандемии необходимо отказаться. По мнению специалиста, на это время лучше исключить из рациона фастфуд, жареную и консервированную пищу. Кроме того, стоит отказаться от сахара из-за его негативного воздействия на стенки сосудов. Желательно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица, молочные продукты.
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