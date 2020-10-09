Врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться в пандемию

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В период пандемии коронавируса следует отказаться от фастфуда, жареной и консервированной пищи, рассказала РИА Новости эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.
По ее словам, также стоит отказаться от сахара из-за его негативного воздействия на стенки сосудов.
Ненастина отметила, что в период пандемии необходимо поддерживать иммунитет, а не ослаблять, поэтому очень важно получать достаточное количество витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и салатной зелени.
Желательно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица, молочные продукты, отметила врач.
"Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать", – рассказала Ненастина.
Также она посоветовала больше двигаться, проводить время на свежем воздухе и избегать стрессов.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала, что переохлаждение является фактором, ослабляющим иммунитет к коронавирусной инфекции. Она отметила, что в период роста заболеваемости COVID-19 стоит стараться как можно чаще находиться в тепле. Кроме того, не стоит забывать об остальных мерах профилактики.
По данным ВОЗ на 9 октября, в мире выявлено уже более 36 миллионов случаев заражения, свыше 1,049 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 260 112 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровели 1 002 329 человек.
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