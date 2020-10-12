В Москве выписали более двух тысяч штрафов за несоблюдение мер по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 2 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму более 25 миллионов рублей вынес с мая Роспотребнадзор за несоблюдение COVID-требований в Москве, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

За это время проведено 1 602 проверки, нарушения установлены на 1 260 объектах. К административной ответственности привлечено 2 257 виновных лиц. Вынесено 2 052 постановления о наложении штрафа, приостановлена деятельность 205 объектов.

Чаще приостанавливалась работа объектов торговли, реже − предприятий общественного питания, промышленных объектов, частных детских садов, салонов красоты, ночных клубов и офисов.

В воскресенье, 11 октября Роспотребнадзор провел 17 проверок. Нарушения выявили в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова". В театре отсутствовала социальная разметка в туалетных комнатах и отмечались нарушения дезинфекционного режима.

Также нарушения имелись в бизнес-центре "Кутузов-Тауэр". Там отсутствовали рециркуляторы для обеззараживания воздуха, санитайзеры установлены не на всех этажах. В салоне красоты на Ереванской улице не проводился входной контроль, термометрия персонала и посетителей и исследования работников на наличие коронавируса.

Также установлено, что водители 15 автобусов на 6 регулярных маршрутах транспортной компании ООО "Трансавтолиз" и 13 автобусов на 4 маршрутах компании ООО "Альфа Грант" не соблюдали масочно-перчаточный режим и производили посадку пассажиров без масок и перчаток.

По всем установленным нарушениям возбуждены административные дела. Должностным лицам грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей, юрлицам – до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор проверил МХТ имени Чехова. Отмечается, что грубых нарушений выявлено не было.