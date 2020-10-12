Роспотребнадзор назвал сроки выхода РФ на плато по коронавирусу

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Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда РФ может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По ее словам, этого стоит ожидать в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября – начале октября. Пшеничная сообщила РИА Новости, что граждане РФ стали более дисциплинированными в соблюдении профилактических мер.

Замдиректора добавила, что перевод части сотрудников на удаленку и дополнительные каникулы для школьников должны уменьшить темпы прироста новых случаев COVID-19. Однако результат будет заметным не сразу, так как у коронавируса продолжительный инкубационный период, заключила Пшеничная.

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев ранее заявил, что пандемия коронавируса продлится еще не менее года. В то же время специалист отметил, что в целом лечить от заболевания стали лучше, а подходы к терапии изменили.

Вирусолог Анатолий Альтштейн также заявило, что рост заболеваемости COVID-19 в РФ может достичь пика через неделю, выйти на плато и начать снижаться. Однако он отметил, что это произойдет, если противоэпидемические меры будут соблюдаться.

"Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться", – сказал Альтштейн.

По последним данным, в России зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в стране умерли 22 597 человек, вылечились – 1 020 422.