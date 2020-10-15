Инфекционист назвала самый опасный предмет в офисе

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С точки зрения безопасности для здоровья компьютерная клавиатура в офисе несет большую угрозу для человека, считает главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.
Она отметила, что на необработанных кнопках могут находиться бактерии, кишечные инфекции и даже коронавирус.
"Компьютерная клавиатура – это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус", – приводит РИА Новости слова Шилкиной.
Она порекомендовала перед работой на клавиатуре и после нее обязательно мыть руки. Делать это необходимо не менее полутора минут круговыми и растирающими движениями, заключила инфекционист.
Ранее специалист по этикету Элеонора Басманова предложила заменить приветственные рукопожатия другими бесконтактными жестами, например полупоклонами, взмахами рук или устными приветствиями. При этом она призвала не воспринимать отказ от рукопожатия за неуважение.
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