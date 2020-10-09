В сентябре коронавирус чаще всего выявляли у офисных работников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, кто чаще всего заражался COVID-19 в сентябре. По ее словам, больше всего заболевших среди работников офисов.
"Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения", – заявила Попова.
Кроме того, в интервью "Российской газете" она указала, что учителя коронавирусом болеют редко, так как они носят маски. Также небольшой рост заболеваемости среди медиков.
Попова добавила, что если в школьном классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистанционное обучение. При этом основанием для того, чтобы прерывать процесс во всей школе это не является.
Ранее Попова подчеркнула, что действующие в России меры профилактики COVID-19 являются эффективными, и их соблюдение позволит избежать новых ограничений.
Сообщалось, что сотрудников фирм, которые переходят на удаленную работу, обязали предоставлять работодателям номера телефонов, проездных документов и регистрационные номера транспортных средств.
Большинство москвичей носят медицинскую маску
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