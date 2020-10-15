Эксперт рассказала, чем заменить рукопожатие

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Специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова предложила заменить приветственные рукопожатия другими бесконтактными жестами. Это, по ее мнению, необходимо в качестве мер предосторожности в условиях распространения коронавируса.

Так, специалист предлагает здороваться взмахом руки, полупоклоном или устно.

"По правилам этикета, законной альтернативой рукопожатию могут служить устное приветствие, взмах руки, поклон или полупоклон и другие бесконтактные приветственные жесты", – приводит Агентство "Москва" слова Басмановой.

При этом она призвала не воспринимать отказ от рукопожатия за неуважение.

"В подобных ситуациях обиды и претензии на кажущееся, мнимое неуважение можно оценить как беспечность, легкомыслие и полное отсутствие понимания существа момента. Такая позиция не только глубоко ошибочна, но и крайне опасна в сложившихся обстоятельствах", – отметила эксперт.

Более того она назвала рукопожатие не обязательной формой приветствия, несмотря на то, что жест достаточно широко распространен. Порой поздороваться за руки даже невозможно из-за того, что они заняты.

"Или если кто-то из партнеров получил травму руки, оберегает руки перед ответственным выступлением. Кроме того, в России рукопожатие мало распространено среди женщин, хотя существуют и обратные примеры", – заключила Басманова.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что заболеваемость коронавирусом в настоящее время растет из-за объятий и рукопожатий.

Так, по данным ВОЗ на 15 октября, в мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения, свыше 1,083 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

