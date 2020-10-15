Эксперт рассказала, чем заменить рукопожатие

08:59
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова предложила заменить приветственные рукопожатия другими бесконтактными жестами. Это, по ее мнению, необходимо в качестве мер предосторожности в условиях распространения коронавируса.
Так, специалист предлагает здороваться взмахом руки, полупоклоном или устно.
"По правилам этикета, законной альтернативой рукопожатию могут служить устное приветствие, взмах руки, поклон или полупоклон и другие бесконтактные приветственные жесты", – приводит Агентство "Москва" слова Басмановой.
При этом она призвала не воспринимать отказ от рукопожатия за неуважение.
"В подобных ситуациях обиды и претензии на кажущееся, мнимое неуважение можно оценить как беспечность, легкомыслие и полное отсутствие понимания существа момента. Такая позиция не только глубоко ошибочна, но и крайне опасна в сложившихся обстоятельствах", – отметила эксперт.
Более того она назвала рукопожатие не обязательной формой приветствия, несмотря на то, что жест достаточно широко распространен. Порой поздороваться за руки даже невозможно из-за того, что они заняты.
"Или если кто-то из партнеров получил травму руки, оберегает руки перед ответственным выступлением. Кроме того, в России рукопожатие мало распространено среди женщин, хотя существуют и обратные примеры", – заключила Басманова.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что заболеваемость коронавирусом в настоящее время растет из-за объятий и рукопожатий.
Так, по данным ВОЗ на 15 октября, в мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения, свыше 1,083 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: