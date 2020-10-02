Проценко объяснил рост числа новых случаев COVID-19 в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился мнением, почему в Москве наблюдается рост числа новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
По мнению медика, многие жители города пренебрегают санитарными требованиями.
"Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук", – заявил Проценко в интервью РИА Новости.
Он также отметил, что заболеваемость коронавирусом растет из-за объятий и рукопожатий.
"Мы опять вернулись <...> ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования", – подчеркнул Проценко.
Кроме того, на рост заболеваемости оказали влияние возвращение детей в школы, а также возобновление работы на местах.
"Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали", – подытожил главврач.
Ранее Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице практически критичной. Он подчеркнул, что стремительный рост заболеваемости может привести к введению в городе жестких мер ограничений.
За последние сутки в Москве выявили 2 424 случая COVID-19. Всего в России подтвердили 8 945 новых случаев коронавируса.
В Москве зафиксировали 2 424 новых случая коронавируса
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