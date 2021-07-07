Врач рассказала, с какими заболеваниями не стоит ходить в лес

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Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Лариса Сорокина рассказала, при каких заболеваниях человеку лучше отказаться от похода в лес. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист отметила, что важно обратить внимание на хронические болезни. В стадии обострения поход противопоказан.
"Также важно понимать, сможете ли вы самостоятельно контролировать заболевание и принимать своевременные меры по улучшению своего состояния в случае его обострения, когда вы будете в походе", – добавила Сорокина.
По словам эксперта, перемещения нежелательны при резких скачках давления и при развитии почечной недостаточности. При этом во всех случаях Сорокина призвала туристов иметь при себе аптечку.
Категорическими противопоказаниями для турпоходов врач назвала злокачественные образования, психические отклонения и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, нельзя отправляться в лес и тем, у кого есть заболевания печени и камни в почках.
Специалист призвала больных учитывать особенности своего организма и подбирать досуг в соответствии с ними. Она отметила, что серьезный поход можно заменить на прогулку в парке с отдыхом на траве.
Ранее журналист Тимофей Баженов поддержал призыв Владимира Путина к восстановлению российских лесов и предложил идеи его реализации. По мнению общественника, добиться улучшений в данной сфере можно было бы за счет ужесточения экологического законодательства.
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