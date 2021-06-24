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Экология

11:08

В Минприроды заверили, что ситуация с торфяными пожарами 2010 года не повторится в РФ

экология погода

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российские власти приняли профилактические меры, благодаря которым удастся не допустить повторения торфяных пожаров, какие были в 2010 году. Об этом ТАСС рассказали в Минприроды РФ.

"Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных 2010 году", – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что после ситуации 11-летней давности специалисты осуществили обводнение торфяников и разработали четырехуровневую систему мониторинга лесных пожаров.

Ранее в Москве установилась аномальная жара. Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заверил, что повторения ситуации 2010 года, когда торфяные пожары Подмосковья сопровождались запахом гари и сильным задымлением в Москве и других городах, не прогнозируется.

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