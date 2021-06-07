Журналист Баженов поддержал призыв Путина к восстановлению российских лесов

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Журналист Тимофей Баженов поддержал призыв Владимира Путина к восстановлению российских лесов и предложил идеи его реализации. В частности, он высказался за ужесточение экологического законодательства.

На выступлении в рамках Петербургского экономического форума президент уделил существенное внимание вопросам окружающей среды и призвал отечественные компании активнее вкладываться в создание так называемых углеродных единиц на территории России.

Тимофей Баженов отметил, что действующий федеральный проект "Сохранение лесов" может получить сильный импульс для развития с включением в него лесовосстановления посредством инвестиций в углеродные единицы. По его словам "зеленые" отрасли экономики выручат десятки миллиардов долларов, используя потенциальную прибыль с международного климатического рынка.

"Мы живем в самой крупной городской агломерации России, и призыв президента дает Москве и области серьезный шанс на улучшение экологической обстановки в лесах Подмосковья и в московских лесопарках. И сейчас задача городских властей аккуратно подтолкнуть корпорации к климатическим инвестициям в столичном регионе. А вот с управляющими компаниями нужно разобраться отдельно и ввести строгое правило: срубил одно дерево, посади два". Причем два дерева, а не два куста", – высказался Баженов.



Журналист также указал на важность сохранения уже существующих лесных богатств столичного региона, поскольку летом растет риск пожаров и возгораний.

Ранее Баженов предложил устраивать флешмобы с книгой в метро. По его мнению, полностью восстановить интерес к чтению такие акции не помогут, но станут причиной для некоторых обратиться к литературе.

Тележурналист отметил, что чтение помогает человеку всесторонне развиваться, поэтому надо вновь сделать его модным.