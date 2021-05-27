Тележурналист Баженов предложил вернуть москвичам моду на чтение книг

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Чтение помогает человеку всесторонне развиваться, поэтому надо вновь сделать его модным. Такое заявление сделал телеведущий и лидер общественного движения Тимофей Баженов.

Он также напомнил, что СССР был самой читающей страной в мире, однако сейчас о подобном можно только мечтать.

"Сейчас гаджеты буквально забирают все внимание людей. В дороге, на учебе, на работе мы только и делаем, что пролистываем ленты социальных сетей. А ведь чтение помогает человеку всесторонне развиваться, становиться грамотнее. Чтобы вернуть себе звание самой читающей страны, нужно как минимум сделать чтение модным", – сказал телеведущий.

В столице он предложил устраивать флешмобы с книгой в метро. По мнению Баженова, полностью восстановить интерес к чтению такие акции не помогут, но станут причиной для некоторых обратиться к литературе.

Лидер общественного движения убежден, что интерес к чтению необходимо воспитывать с детства. При этом детям нужна дополнительная мотивация, например, в виде захватывающего мультфильма по мотивам сказки, окончание которой удастся узнать, только прочитав книгу. Пока ребенок не умеет читать, важно, чтобы это делали родители.

"Человеческие технологии меняются с огромной скоростью и сильно перестраивают сознание, не всегда в лучшую сторону. Человек просиживает в соцсетях и интернете по 135 минут в день, это 820 часов в год, или 34 дня. Люди превращаются в существа с памятью аквариумной рыбки, которые не в состоянии сосредоточиться на одном деле в течение даже 30 секунд", – сказал Баженов.

Он отметил, что книги учат людей концентрироваться в течение продолжительного времени и доводить начатое до конца.

Телеведущий считает, что работники библиотек должны получать более высокие зарплаты, чем сейчас.

Ранее стало известно, что книжный фестиваль "Красная площадь", который был запланирован на 3–6 июня, перенесли на 17–20 июня.