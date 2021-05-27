Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесен на 17–20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17–20 июня, сообщает пресс-служба мероприятия.

Первоначально его планировалось провести 3–6 июня.

"Нам очень важно, чтобы литературный марафон прошел в благоприятной атмосфере и все желающие смогли выбрать интересные книги, встретиться с любимыми писателями и поэтами, увидеть постановки популярных столичных театров и послушать звездных исполнителей", – говорится в сообщении.

Фестиваль "Красная площадь" проходит ежегодно у стен Кремля. Он приурочен ко Дню русского языка и Дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, который отмечается 6 июня.

Ранее сообщалось об открытии в Москве ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№22. Ее участниками стали почти 300 издательств и культурных учреждений из 19 стран.