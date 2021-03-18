Жители России назвали самых любимых поэтов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ко Дню поэзии, который отмечается 21 марта, россияне назвали самого любимого поэта. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на опрос книжного сервиса MyBook.

Наибольшей популярностью у жителей пользуется Сергей Есенин. Его выбрали большинство граждан. На втором месте – Александр Пушкин (43%), на третьем – Анна Ахматова (42%).

Замкнули пятерку наиболее популярных поэтов английский драматург Уильям Шекспир (41%) и поэтесса Марина Цветаева (38%). Кроме того, в списке также оказались Михаил Лермонтов, Александр Блок и Владимир Маяковский, а среди зарубежных авторов жители России выделили Омара Хайяма, Оскара Уайльда и Данте Алигьери.

Среди современных поэтов респонденты отдали свой голос за Веру Полозкову, Ах Астахову, Дмитрия Быкова, а также Александра Кушнера. При этом современной поэзией интересуются порядка 45% опрошенных, свыше 80% россиян рассказали, что неравнодушны к стихам, а 49% их регулярно учат.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у туристов, как часто они фотографируют в поездках и какие города чаще попадали в объективы камер. Самыми фотогеничными они считают Барселону, Санкт-Петербург и Прагу.