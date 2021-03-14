Названы самые популярные места знакомства россиян

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Наибольшее количество россиян, находящихся в браке или отношениях, познакомились со своим партнером на работе или в интернете, свидетельствуют данные опроса Superjob.
Такой вариант выбрали по 15 процентов опрошенных. Женщины при этом чаще знакомятся в интернете, чем на работе – 19% против 17%, мужчины же предпочитают заводить знакомства на работе, а не в Сети – 12% против 11%.
Еще 11% респондентов рассказали, что познакомились со своим партнером на улице, 7% – в компании друзей, 4% – в школе или университете, еще 4% – в кафе или ресторане.
Реже всего россияне знакомятся в парке или на отдыхе (по 3%), а также в гостях, магазине, клубе, на вечеринке (по 2%). Некоторые рассказали, что были знакомы с детства либо жили в одном доме (по 2%).
При этом большинство участников опроса отметили, что лучше всего знакомиться в интернете (17%). За знакомство на работе проголосовали 8% респондентов. Еще 6% предпочли бы знакомство на улице, а 4% – в компании друзей. При этом 11% опрошенных считают, что завести знакомство можно в любом месте.
В исследовании приняли участие 2 тысячи человек из 458 населенных пунктов России. Опрос проходил с 19 февраля по 4 марта.
Ранее 49% женщин в России заявили, что карьеру проще строить мужчинам. При этом среди мужчин такого мнения придерживаются лишь 23 процента опрошенных. А более половины россиян уверены, что гендерная принадлежность не влияет на развитие карьеры.
Половина россиян готова работать 4 дня в неделю – опрос
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