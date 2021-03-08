Россияне назвали профессии с неоправданно высокой зарплатой

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Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами. Об этом сообщает РБК.

В материале приводится исследование компании Ipsos, в котором приняли участие 20,5 тысячи человек. При этом в России выборка составила порядка 500 граждан.

По результатам опроса, 79% проголосовавших считают завышенной зарплату политиков. 61% опрошенных заявил о неоправданно высоком заработке банкиров. За рубежом в голосовании сложилась похожая ситуация – о несправедливо завышенной зарплате представителей указанных профессий заявили 74 и 41% участников.

Отмечается, что 25% проголосовавших из России назвали неоправданно высокой зарплату полицейских, а 14% – программистов.

В свою очередь, неоправданно маленькую зарплату, по мнению россиян, имеют помогающие пожилым или людям с ограниченными возможностями. За этот вариант проголосовали 71% опрошенных. Еще 70% отдали голос за медсестер, по 69% – за работников яслей и нянь, 63% – за учителей.

Добавляется, что в список оптимальных зарплат россияне добавили бухгалтеров, компьютерных инженеров и работников магазинов.

Ранее стало известно, в каких отраслях москвички получают высокие зарплаты. Об этом сообщали в комплексе экономической политики.