Стало известно, в каких отраслях москвички получают высокие зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Наиболее высокие зарплаты женщины получают на производстве программного обеспечения и лекарственных средств. Об этом сообщили в комплексе экономической политики.
"Так, с 2017 года на 63% увеличился средний размер заработной платы женщин в производстве металлообрабатывающего оборудования, тогда как заработные платы мужчин здесь выросли только на 14%. В производстве лекарственных материалов у женщин произошел рост зарплат на 25%, а у мужчин – на 15%", – рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Он подчеркнул, что в области научных исследований и разработок зарплаты женщин выросли за три года на 21%, в сфере обработки данных – на 19%, в производстве мебели – на 9%.
"В ряде сфер также заметна тенденция к увеличению размера средней женской зарплаты относительно мужской. В частности, на 12% вырос средний размер заработной платы прекрасного пола в сфере производства лекарственных средств, на 15% – в производстве мебели, на 7% – в области научных исследований и разработок", – отметил гендиректор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.
По данным Пенсионного фонда РФ, больше всего женщин работают в сфере общего образования (86%) и здравоохранения (81%). В профессиональном высшем образовании работают 55% женщин. Похожая ситуация наблюдается и в торговле.
Ранее председатель ЦК партии Максим Сурайкин предложил законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам 13-ю зарплату в Международный женский день. По его словам, в этом случае Россия станет первой в мире страной, где женщины 8 Марта получают от государства подарочные в качестве социальной поддержки.
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