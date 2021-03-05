Стало известно, в каких отраслях москвички получают высокие зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Наиболее высокие зарплаты женщины получают на производстве программного обеспечения и лекарственных средств. Об этом сообщили в комплексе экономической политики.

"Так, с 2017 года на 63% увеличился средний размер заработной платы женщин в производстве металлообрабатывающего оборудования, тогда как заработные платы мужчин здесь выросли только на 14%. В производстве лекарственных материалов у женщин произошел рост зарплат на 25%, а у мужчин – на 15%", – рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что в области научных исследований и разработок зарплаты женщин выросли за три года на 21%, в сфере обработки данных – на 19%, в производстве мебели – на 9%.

"В ряде сфер также заметна тенденция к увеличению размера средней женской зарплаты относительно мужской. В частности, на 12% вырос средний размер заработной платы прекрасного пола в сфере производства лекарственных средств, на 15% – в производстве мебели, на 7% – в области научных исследований и разработок", – отметил гендиректор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

По данным Пенсионного фонда РФ, больше всего женщин работают в сфере общего образования (86%) и здравоохранения (81%). В профессиональном высшем образовании работают 55% женщин. Похожая ситуация наблюдается и в торговле.

Ранее председатель ЦК партии Максим Сурайкин предложил законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам 13-ю зарплату в Международный женский день. По его словам, в этом случае Россия станет первой в мире страной, где женщины 8 Марта получают от государства подарочные в качестве социальной поддержки.