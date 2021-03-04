В России предложили поздравлять женщин с 8 Марта 13-й зарплатой

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Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму предложение законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам 13-ю зарплату в Международный женский день. Об этом РИА Новости сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

"Если парламент примет такое решение, Россия станет первой в мире страной, где женщина, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, в международный праздник 8 Марта получает от государства подарочные как меры социальной поддержки", – отметил Сурайкин.

Также он подчеркнул, что в среднем российские женщины-работницы зарабатывают меньше мужчин, как было и в СССР, но если тогда на предприятиях и в организациях этот праздник отмечался широко, то сейчас многие работодатели его игнорируют.

Сурайкин добавил, что аналогичную меру можно также предусмотреть для работников-мужчин.

Ранее крупные онлайн-ретейлеры рассказали, какие товары станут самыми популярными подарками на 8 Марта. По их данным, наибольший спрос вызвали косметические наборы и парфюмерия. В аналитической службе Wildberries спрогнозировали, что, помимо косметики и духов, самыми популярными подарками могут стать цветы, сладости, плюшевые игрушки и сковородки.

Кроме того, россияне рассказали, сколько денег они тратят на подарок к 8 Марта. Средняя стоимость подарка от мужчин составляет 2,6 тысячи рублей, от женщин – 1 107 рублей.

