Почти половина женщин в РФ считает, что мужчинам проще строить карьеру – исследование

Фото: depositphotos/pressmaster
Карьеру проще строить мужчинам, заявили 49 процентов женщин в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Работа.ру, сообщает РИА Новости.
При этом среди мужчин такого мнения придерживаются лишь 23 процента опрошенных.
"Однако мужчины в 6 раз чаще отмечали, что карьеру легче строить женщинам – 19 процентов ответов против 3 процентов среди женщин", – говорится в сообщении сервиса.
А более половины россиян уверены, что гендерная принадлежность не влияет на развитие карьеры.
Также выяснилось, что у мужчин и женщин различаются желаемые зарплаты. Мужчины хотели бы получать около 125 тысяч рублей в месяц, женщины – 91 тысячу.
В ходе исследования стало известно, что 55 процентов респондентов имеют начальников-мужчин, 33 процента работают под руководством женщин, еще 12 процентов заявили, что сами занимают руководящие должности.
Опрос проходил во всех регионах России в феврале этого года. Участие в исследовании приняли около 4 тысяч участников.
Ранее россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами. По результатам опроса, 79% проголосовавших считают завышенной зарплату политиков. 61% опрошенных заявил о неоправданно высоком заработке банкиров. За рубежом в голосовании сложилась похожая ситуация – о несправедливо завышенной зарплате представителей указанных профессий заявили 74 и 41% участников.
Половина россиян готова работать 4 дня в неделю – опрос
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: