Почти половина женщин в РФ считает, что мужчинам проще строить карьеру – исследование

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Карьеру проще строить мужчинам, заявили 49 процентов женщин в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Работа.ру, сообщает РИА Новости.

При этом среди мужчин такого мнения придерживаются лишь 23 процента опрошенных.

"Однако мужчины в 6 раз чаще отмечали, что карьеру легче строить женщинам – 19 процентов ответов против 3 процентов среди женщин", – говорится в сообщении сервиса.

А более половины россиян уверены, что гендерная принадлежность не влияет на развитие карьеры.

Также выяснилось, что у мужчин и женщин различаются желаемые зарплаты. Мужчины хотели бы получать около 125 тысяч рублей в месяц, женщины – 91 тысячу.

В ходе исследования стало известно, что 55 процентов респондентов имеют начальников-мужчин, 33 процента работают под руководством женщин, еще 12 процентов заявили, что сами занимают руководящие должности.

Опрос проходил во всех регионах России в феврале этого года. Участие в исследовании приняли около 4 тысяч участников.

Ранее россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами. По результатам опроса, 79% проголосовавших считают завышенной зарплату политиков. 61% опрошенных заявил о неоправданно высоком заработке банкиров. За рубежом в голосовании сложилась похожая ситуация – о несправедливо завышенной зарплате представителей указанных профессий заявили 74 и 41% участников.

