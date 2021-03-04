Эксперт рассказал, являются ли мужчины лучшими руководителями, чем женщины

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Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал Москве 24, почему на руководящих должностях чаще всего работают мужчины и является ли это показателем того, что они компетентнее женщин-управленцев.

Ранее аналитический центр университета "Синергия" выяснил, что больше половины россиян не хотели бы работать под руководством женщины. Об этом рассказали 51,2% опрошенных. Тех, кто не против, – 20,6%. Еще 28,2% респондентов заявили, что пол начальника не имеет особого значения.

"В вопросе, с кем лучше работается, я бы не стал разделять руководителей-мужчин и руководителей-женщин. Все зависит от того, в какой сфере он работает, как в компании выращиваются сотрудники на эти позиции. Если это завод, то понятно, что там традиционно на тяжелых для женщин специальностях руководителем становится мужчина. Если это, к примеру, медицина или IT-сфера, то там женщина может пройти стадии роста и занять руководящую должность", – говорит Сивогривов.





Александр Сивогривов независимый HR-эксперт Результаты опроса отражают то, что сейчас по факту большинство руководителей в России – это мужчины. И здесь дело привычки. Большинство сотрудников в своей жизни в основном работали с руководителями-мужчинами. Это один из факторов, который мог повлиять на нежелание работать под руководством женщины.

Еще одним объяснением результатов опроса могут быть сложившиеся в обществе стереотипы, продолжает собеседник Москвы 24.

"Но на практике есть мужчины на руководящих позициях, на которых смотришь и не понимаешь, куда он пришел. А есть женщины-руководители, чьей работой восхищаешься, под началом которой растут профессионалы своего дела. Надо смотреть на результаты проделанной работы, а не на пол человека", – уверен HR-эксперт.

Среди сильных качеств женщин-руководителей Сивогривов отметил скрупулезность по отношению к делу. Он подчеркнул, что прекрасный пол от природы более приспособлен к кропотливой работе. А у мужчин-руководителей одно из основных качеств – умение принимать решения, в том числе жесткие.





Александр Сивогривов независимый HR-эксперт Из своего опыта могу сказать, что в бизнесе при выборе руководителя в России чаще всего сначала смотрят на компетенции. Это является приоритетом. Компания выбирает себе мощный ресурс и вкладывает в него деньги. Соответственно, если у человека есть высокие компетенции и богатый накопленный опыт, то он в плюсе. Нет такого, что женщин или мужчин отодвигают в сторону по половой принадлежности.

Эксперт добавил, что западную модель некоторых компаний с квотой для женщин в совете директоров он считает неэффективной. HR-эксперт надеется, что российский бизнес не станет перенимать этот подход.

"Есть естественная среда, в которой могут развиваться компании и люди. Как только мы начинаем ставить квоты и ограничения, компетенции уходят на второй план. Но прогнозировать, придет это в Россию или нет, я не берусь", – резюмировал собеседник Москвы 24.

Ранее в Госдуме отвергли идею о выплате 13-й зарплаты женщинам в преддверии 8 Марта. Член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов назвал инициативу популизмом. Само предложение выдвинула партия "Коммунисты России".